Aci: a Scorrano nasce l'ulivo del motosport

(ANSA) - SCORRANO, 20 DIC - L'ulivo come simbolo del legame tra motorsport e territorio, nella festa organizzata lo scorso 17 dicembre in piazza Vittorio Emanuele nella cittadina salentina di Scorrano, nota come la "capitale mondiale delle luminarie", ha voluto suggellare il legame tra motorsport e territorio. L'iniziativa "Racing Christmas in Salento", promossa dal Comune di Scorrano e sostenuta dall'Automobile Club d'Italia, dall'Automobile Club Lecce e dalla Scuderia Motorsport Scorrano, con la collaborazione della Confederazione Italiana Agricoltori (CIA), ha riunito e premiato i protagonisti dell'automotive salentino che si sono distinti in Italia e nel mondo.

"In questa cittadina e nel Salento la tradizione motoristica è antica e molto radicata", ha dichiarato il presidente Aci Angelo Sticchi Damiani, a cui il sindaco Mario Pendinelli ha consegnato il "Rosone Luminoso", simbolo della città di Scorrano. "Sono state premiate le eccellenze che si stanno affermando a livello nazionale e storici licenziati che per tanti anni, grazie alla loro passione, hanno tenuto alto il patrimonio dello sport salentino", ha affermato il presidente dell'AC Lecce Francesco Saverio Sticchi Damiani.

Tra i piloti premiati i veterani Marco De Marco e Aldo Garrisi, i giovani Luigi Coluccio, Eliseo Donno, Giorgia Ascalone, Sara e Matteo Carra, Guglielmo de Nuzzo, Paolo Martinese, Marco Settimo, Riccardo Pisacane e Gianmarco Potera, Alesso De Santis e Cristian Quarta. La Confederazione Italiana Agricoltori provvederà a piantumare 26 alberi di ulivo, uno per ogni pilota premiato. Proprio la messa a dimora del primo albero, in un'area della piazza, ha aperto la cerimonia di premiazione, affidata al 19enne pilota di Scorrano Luigi Coluccio, vicecampione mondiale Karting OK nel 2021 e, quest'anno al suo esordio nel Gran Turismo, fresco vincitore del titolo italiano Sprint Cup.

"È stato fantastico poter riunire tanti amici con le loro vetture racing, tuning, storiche, supercar e kart in un'unica serata con la premiazione Aci dei campioni salentini, la visita del presidente Aci Italia e le luci del natale di Scorrano a fare da contorno", ha aggiunto il presidente della scuderia Motorsport Scorrano Santo Siciliano. (ANSA).