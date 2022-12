Covid: Puglia,meno di mille casi e 1 morto, incidenza al 13%

(ANSA) - BARI, 18 DIC - Sono meno di mille (968) i nuovi casi di coronavirus rilevati in Puglia su 7.309 test giornalieri registrati (incidenza al 13,2%) e una persona è morta. Delle 17.218 persone attualmente positive, 270 (ieri erano 271) sono ricoverate in area non critica e 12 in terapia intensiva senza variazioni dal giorno prima.

Nuovi casi per provincia sono così distribuiti: Bari, 265; Bat, 63; Brindisi, 106; Foggia,125; Lecce, 277; Taranto, 121. I residenti fuori regione sono 9 e due provenienti da provincia non definita. (ANSA).