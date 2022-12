Petruzzelli, la Parigi di De Nittis per Traviata

(ANSA) - BARI, 16 DIC - Un ideale incontro tra la Parigi del pittore barlettano Giuseppe De Nittis e Bari caratterizza la 'Traviata' di Giuseppe Verdi, su libretto di Francesco Maria Piave, che andrà in scena da domenica 18 dicembre nel Teatro Petruzzelli e chiuderà la stagione lirica 2022. Viene riproposta la produzione che il regista Hugo de Ana curò per la Fondazione Petruzzell nel dicembre 2018 e per l'occasione nel foyer fu allestita una mostra di quadri di De Nittis provenienti da Palazzo della Marra a Barletta. In questa ripresa rimane in scena un solo quadro. Hugo de Ana è autore anche delle scene e dei sontuosi costumi. L'orchestra sarà diretta da Giacomo Sagripanti, maestro del coro Fabrizio Cassi.

La Traviata non fu applaudita al suo debutto perché i critici rifiutarono la contemporaneità della vicenda. Ma l'insuccesso durò poco. La storia di Violetta Valery, una donna libera, ispirata alla 'Dama delle camelie' di Alessandro Dumas figlio, affascina ancora una volta il pubblico coinvolgendolo prima nello sfarzo dei salotti della 'Belle Epoque' di De Nittis splendidamente ricostruiti da de Aana, quindi nella melanconica campagna francese.

Tra gli interpreti che si alterneranno sul palco, Nino Machaidze (Violetta), Stacey Alleaume (Violetta), Celso Albelo (Alfredo Germont), Giulio Pelligra (Alfredo Germont), Vladimir Stoyanov (Giorgio Germontt), Damiano Salerno (Giorgio Germont).

L'opera sarà in programma il 18 dicembre alle 18.00, il 20, il 21 e il 22 dicembre alle 20.30, il 23 dicembre alle 18.00, il 26 dicembre alle 19.00, il 27 dicembre alle 18.00 e il 28 dicembre alle 20.30. (ANSA).