Ferrovie: Lecce e Bari collegate in un'ora e 25 minuti

(ANSA) - BARI, 16 DIC - Da oggi è possibile viaggiare fra Bari e Lecce in un'ora e 25 minuti. Grazie al nuovo collegamento del regionale di Trenitalia attraverso i treni Pop di ultima generazione. Il servizio parte dal capoluogo salentino ogni mattina alle 7.20 e arriva a Bari Centrale alle 8.45 effettuando una sola fermata intermedia a Brindisi (arrivo alle 7.43). Il rientro da Bari è alle 17.45 con arrivo a Brindisi alle 18.46 e a Lecce alle 19.10. Lecce e Brindisi sono quindi collegate in 23 minuti, Bari e Brindisi in un'ora. I posti a bordo sono 300 che diventano 600 unendo due convogli. Il servizio è stato presentato questa mattina sul binario 1 della stazione Centrale di Bari. Presenti fra gli altri il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il sindaco di Bari Antonio Decaro, l'ad di Trenitalia Luigi Corradi e l'assessore regionale ai Trasporti Anna Maurodinoia. Tanti i servizi offerti a bordo: dallo snack di benvenuto per tutti i viaggiatori alla possibilità di portare sul treno gratuitamente bici e monopattini, grazie a un accordo con Regione Puglia. A bordo possono viaggiare anche i cani al guinzaglio, con un biglietto scontato del 50 per cento rispetto alla tariffa ordinaria. Gli animali di piccola taglia possono invece viaggiare gratis all'interno dei trasportini. Per tutto il mese di dicembre gli abbonati ai treni regionali hanno libero accesso al servizio Lecce-Brindisi-Bari. Dal primo gennaio chi acquisterà un abbonamento per il nuovo servizio potrà continuare a usare gratuitamente tutti i treni regionali sulla tratta Lecce-Bari. (ANSA).