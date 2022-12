Ferrovie: Decaro, con sindaco Manfredi intesa per Bari-Napoli

(ANSA) - BARI, 16 DIC - "Nei prossimi giorni io e il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, sottoscriveremo un protocollo di intesa per chiedere di unire, attraverso un collegamento ferroviario diretto, due città e due Regioni importanti del Mezzogiorno". Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente dell'Anci, Antonio Decaro, a margine della presentazione del nuovo servizio regionale veloce di Trenitalia Lecce-Brindisi-Bari. "Ho ribadito anche all'amministratore delegato di Trenitalia la necessità di unire direttamente Bari e Napoli, senza passare da Caserta", ha proseguito. Commentando l'inaugurazione del nuovo servizio fra Lecce e Bari in un'ora e 25 minuti con fermata a Brindisi, Decaro ha detto che "questo collegamento diretto fa risparmiare tempo e trasforma ancora di più l'hub ferroviario di Bari in un punto strategico per i cittadini e i tanti turisti che ci vengono a visitare da più parti del mondo". (ANSA).