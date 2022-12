Ferrovie: Corradi (Trenitalia), la Bari-Napoli è nostra priorità

(ANSA) - BARI, 16 DIC - "Gli sforzi del gruppo Ferrovie dello Stato sulla velocizzazione e il raddoppio della linea vedono nel collegamento diretto fra Bari e Napoli una delle priorità principali". Lo ha detto l'amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia, Luigi Corradi, a margine della presentazione del nuovo servizio regionale veloce di Trenitalia Lecce-Brindisi-Bari che collegherà il capoluogo salentino e quello pugliese in un'ora e 25 minuti. "Negli ultimi anni abbiamo accelerato il rinnovo della flotta regionale - ha proseguito -. Oggi presentiamo un collegamento effettuato con i nuovi treni del servizio regionale "Pop", con due convogli in accoppiata per garantire più di 600 posti a sedere". Corradi ha ricordato che "stiamo investendo 350 milioni di euro per il trasporto in Puglia. Inoltre - ha concluso - i collegamenti fra il Nord e questa Regione, così come gli utenti, sono aumentati molto negli ultimi anni, superando i numeri pre Covid". (ANSA).