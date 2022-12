Tentata estorsione a imprenditore, quattro arresti a Taranto

(ANSA) - TARANTO, 15 DIC - Avrebbero chiesto 40mila euro a un imprenditore agricolo per la restituzione di due grosse motrici rubate del valore complessivo di circa 150mila euro: con l'accusa di tentata estorsione quattro persone sono state arrestate (tre ai domiciliari e una in carcere) dai carabinieri.

L'indagine, avviata nel settembre scorso a seguito della denuncia presentata dalla vittima del furto di due grosse motrici, si è sviluppata con servizi di osservazione, pedinamento e controllo e attività tecniche. Gli indagati avrebbero tentato, in più occasioni, di farsi consegnare il denaro dall'imprenditore, minacciandolo. Le ordinanze di custodia cautelare, emesse dal gip del tribunale di Taranto su richiesta della procura, sono state eseguite nei comuni di San Marzano di San Giuseppe, Fragagnano, Andria e Trani. (ANSA).