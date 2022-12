Maltempo:allerta gialla in Puglia,previsti venti di burrasca

(ANSA) - BARI, 15 DIC - Un nuovo avviso di allerta gialla, questa volta per vento su tutta la Puglia è stato diffuso dalla Protezione civile regionale a partire da oggi pomeriggio e per tutta la giornata di domani. Il bollettino di criticità prevede oggi "venti tendenti a forti meridionali con locali raffiche di burrasca sui settori costieri", mentre per domani i venti saranno forti e provenienti da sud ovest con locali rinforzi di burrasca. (ANSA).