Manovra: sciopero Cgil in Puglia, a Bari corteo con Landini

(ANSA) - BARI, 14 DIC - Sono circa duemila le persone che partecipano al corteo di protesta della Cgil a Bari contro la manovra finanziaria del governo Meloni. A capo del serpentone umano partito alle 9.45 da Bari Vecchia c'è il leader della Cgil, Maurizio Landini. Il corteo attraverserà tutto il centro di Bari per poi tornare a Bari Vecchia, davanti al Castello Svevo, dove è stato montato il palco per il comizio finale. Nel centro cittadino il traffico è bloccato, una banda musicale anticipa il corteo suonando le note di 'Bella ciao'. Oggi in Puglia la Cgil, oltre alla manifestazione regionale, ha indetto uno sciopero di otto ore contro una Manovra che ritiene "sbagliata e da cambiare" perché "non risponde alle reali emergenze del Paese, a partire dalla condizione materiale dei lavoratori e lavoratrici, pensionate e pensionati, cittadini e cittadine". (ANSA).