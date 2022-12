Manovra: Landini, intervenga Parlamento, c'è tempo

(ANSA) - BARI, 14 DIC - "Lo diciamo in modo molto chiaro: il Parlamento, se vuole, ha tutto il tempo per cambiare la legge finanziaria. Noi abbiamo incontrato tutte le forze politiche di Governo e di opposizione, ognuno si deve assumere le proprie responsabilità". Lo ha detto il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, alla manifestazione di protesta contro la manovra in corso a Bari. "Il Governo appena insediato - ha aggiunto - non ha discusso con noi prima di fare la legge finanziaria, ne aveva tutto il tempo. Ci ha chiamato a un tavolo quando l'aveva già presentata in Parlamento e quando la mattina, prima di parlare con noi, la maggioranza aveva già discusso quali emendamenti fare. Questo è un metodo che non va bene. Se il governo davvero vuole coinvolgere il mondo del lavoro e le parti sociali ci deve coinvolgere prima di prendere le decisioni e deve decidere se vuole semplicemente informarci o invece vuole trovare degli accordi e fare delle mediazioni con noi". (ANSA).