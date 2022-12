Manovra: Landini, è sbagliata e va cambiata

(ANSA) - BARI, 14 DIC - "Noi siamo qui perché la manovra è sbagliata e chiediamo che venga cambiata. In particolare, le cose centrali sono salari, potere d'acquisto, bisogna abbassare la tassazione sul lavoro dipendente, sui pensionati": lo ha detto Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, alla manifestazione di protesta contro la manovra in corso a Bari.

"Questa cosa non viene fatta - ha aggiunto - anzi si continua a far pagare le tasse ai lavoratori dipendenti e ai pensionati e alcune operazioni si fanno alzando la Flat tax che è la cosa più ingiusta di questo mondo". (ANSA).