Manovra: Landini, andremo avanti con protesta anche dopo

(ANSA) - BARI, 14 DIC - "Andremo avanti" con la protesta "anche dopo la legge finanziaria se non ci ascoltano, perché un governo che dice che vuole durare cinque anni in questi cinque anni deve fare le riforme e deve decidere se le vuole fare assieme al mondo del lavoro o contro il mondo del lavoro". Lo ha detto Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, alla manifestazione di protesta contro la manovra in corso a Bari.

