Lavoro: Landini, noi proponiamo un nuovo statuto dei diritti

(ANSA) - BARI, 14 DIC - "Noi proponiamo un nuovo statuto dei diritti di tutti i lavoratori, perché" il problema "delle partite Iva e del lavoro autonomo non si risolve facendo pagare un po' meno tasse. Queste persone hanno il diritto di avere gli stessi diritti di tutti gli altri, di avere la maternità, di avere gli infortuni, di avere il diritto alle ferie, e quindi noi ci battiamo, perché basta competizione tra le persone che per vivere hanno bisogno di lavorare. Tutti debbono avere gli stessi diritti, avere le stesse tutele e in questo senso vuol dire anche fare investimenti e avere una politica industriale degna di questo nome, che non c'è". Lo ha dichiarato Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, alla manifestazione di protesta contro la manovra in corso a Bari. (ANSA).