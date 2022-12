Nasconde 700 kg fuochi artificio illegali, denunciato 21enne

(ANSA) - TARANTO, 13 DIC - Nascondeva in casa 700 kg di fuochi d'artificio illegali un 21enne di Taranto denunciato dalla Polizia. Il materiale pirotecnico è stato sequestrato.

Il giovane è accusato di vendita di materie esplodenti senza licenza nonché di detenzione in luogo non idoneo di materiale pirotecnico.

Sospettando che potesse nascondere armi, i poliziotti hanno proceduto ad un controllo in una casa in uso al 21enne.

All'interno di alcuni cartoni, gli agenti hanno ritrovato 119 batterie pirotecniche, per un peso complessivo di quasi 700 kg e di massa attiva complessiva pari a 92 kg. Tutto il materiale è stato messo in sicurezza da personale del nucleo artificieri.

