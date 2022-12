Manovra: volantinaggio Cgil Puglia e studenti davanti alla Bosch

(ANSA) - BARI, 13 DIC - Lo sciopero generale e la manifestazione contro la manovra della Cgil in Puglia previsti per domani, con la partecipazione del segretario generale della Cgil Maurizio Landini, sono stati anticipati oggi da un volantinaggio nella zona industriale di Bari, davanti ai cancelli della Bosch, promosso dalla Cgil e dagli attivisti di Rete della Conoscenza, Link e Unione degli Studenti. "Una scelta simbolica - afferma il segretario regionale Cgil, Pino Gesmundo - perché c'è un filo che lega le rivendicazioni degli studenti, che chiedono investimenti adeguati su formazione e diritto allo studio, e la lotta che facciamo come sindacato per reclamare risorse a sostegno del sistema produttivo, che deve essere sempre più spinto all'innovazione e rispondere alle transizioni energetiche e digitali".

Studenti e operai uniti nella lotta contro una manovra di bilancio "sbagliata che non risponde alle emergenze sociali che attraversano il Paese".

"Un allarme il nostro - conclude Gesmundo - condiviso da tantissime persone e da una larga alleanza che va dalle associazioni che nel sociale operano al sistema della cooperazione, da tantissimi amministratori locali che sono quelli più prossimi ai bisogni emergenti delle persone al mondo della politica, della cultura, dell'università". Il raduno dei manifestanti domani sarà alle ore 9 in Piazza Federico II, quindi il corteo e ritorno nella piazza per il comizio conclusivo. (ANSA).