L'Automobile Club Bari Bat al Salone dello Studente in Fiera

(ANSA) - BARI, 13 DIC - Migliaia di ragazzi hanno partecipato dal 30 novembre al 2 dicembre al Salone dello studente nella Fiera del Levante. Per la prima volta anche l'Ac Bari Bat è stata presente con un suo stand informativo. In totale sono stati 35mila gli studenti che hanno partecipato alle attività del Salone. Allo stand dell'Ac Bari Bat è stato possibile anche sottoscrivere le nuove Easy card: più di 600 le iscrizioni.

"Abbiamo deciso di partecipare a questa iniziativa - spiega il presidente dell'Ac Bari Bat, Francesco Ranieri - per promuovere la nostra guida sicura con il simulatore e con gli occhiali che simulano gli effetti dello stato alcolemico e dell'uso delle droghe. Fondamentale è che i ragazzi si rendano conto di quanto sia importante la guida sicura. Noi come Ac Bari Bat promuoviamo costantemente queste iniziative per indirizzare i giovani e sensibilizzarli. Ci auguriamo che i nostri consigli sulla guida sicura possano essere di insegnamento e ricordati nel momento in cui si mettono alla guida".

Tantissimi i ragazzi che hanno utilizzato il simulatore di guida. "Abbiamo voluto esserci - ha detto il diretto dell'Ac Bari Bat, Maria Grazia De Renzo - questa è la nostra prima esperienza al Salone dello studente e il feedback è estremamente positivo. Per l'occasione abbiamo presentato anche la nuova tessera Easy Card tra i 18 e i 23 anni, gratuita, che offre servizi e ci permette di avvicinare i giovani al mondo Aci in modo diverso". (ANSA).