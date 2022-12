'A testa alta', presentato a Bari nuovo calendario Esercito

(ANSA) - BARI, 13 DIC - 'A testa alta: da Porta San Paolo a Mignano Monte Lungo i 98 giorni che portarono alla riscossa': è stato intitolato così il calendario ufficiale dell'Esercito 2023 presentato questa mattina all'interno dell' aula videoconferenze del Politecnico di Bari. Quest'anno, si legge in una nota, "si è scelto di aprire una riflessione sul ruolo dell'Esercito italiano a seguito dell'8 settembre 1943". In occasione dell'ottantesimo anniversario di quegli eventi, l'opera editoriale racconta "cosa accadde nelle settimane che seguirono l'armistizio, quando i soldati italiani continuarono a combattere per contrastare l'aggressione tedesca". Alla presentazione del calendario sono intervenuti tra gli altri il comandante militare dell'Esercito Puglia, colonnello Arcangelo Moro, il generale di Brigata Paolo Sandri, comandante della Brigata Pinerolo, il generale Enrico Pino, presidente nazionale dell' associazione 'Combattenti delle Forze Armate Regolari nella Guerra Liberazione' (Ancfargl), ed il rettore del Politecnico di Bari Francesco Cupertino. Sarà possibile acquistare una copia da collezione del 'CalendEsercito 2023' nei 250 punti vendita di Giunti Editore. L'opera editoriale, giunta alla 26esima edizione, contribuirà a sostenere l' Opera nazionale di assistenza per gli orfani ed i militari di carriera dell'esercito (Onamoce) alla quale sarà devoluta una quota del ricavato delle vendite. (ANSA).