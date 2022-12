Petruzzelli: concerto di Beatrice Rana chiude concertistica

(ANSA) - BARI, 12 DIC - Con il concerto della pianista Beatrice Rana si chiude, giovedì 15 dicembre, la "Stagione Concertistica 2022" del teatro Petruzzelli. Il programma propone: di Alexander Skrjabin Preludio Op. 11 n. 16. Preludio Op. 16 n. 45, Preludio Op. 11 n. 11, Preludio Op. 16 n. 2, Studio Op. 42 n. 5, Studio Op. 2 n. 1, di Frédéric Chopin, Sonata n. 2 Op. 35 e di Ludwig van Beethoven, Sonata n. 29 Op.

106, 'Hammerklavier'.

Beatrice Rana si esibisce nelle sale da concerto e nei festival più rinomati al mondo riscuotendo grandi consensi. Nel corso delle prossime stagioni Rana sarà in tournée in Europa, con la Sinfonietta di Amsterdam. Si esibirà anche in tournée in Asia con l'Orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia e Antonio Pappano. (ANSA).