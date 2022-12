Capodanno: Rkomi, la Rappresentante di Lista e Boomdabash a Bari

(ANSA) - BARI, 12 DIC - Rkomi, reduce da un anno di straordinari successi discografici con ben 7 dischi di platino e protagonista dell'ultima edizione di X Factor come giudice, la Rappresentante di Lista, il duo più amato della scena pop italiana, e i Boomdabash, il gruppo salentino che fa ballare tutta Italia, saliranno sul palco di Bari per festeggiare la fine del 2022 e l'inizio del nuovo anno. Il Comune di Bari, in collaborazione con Radio Norba e il sostegno di Regione Puglia e Pugliapromozione, ha organizzato il concerto nella consueta location di piazza della Libertà dalle 21.30 del 31 dicembre.

Dopo le esibizioni saranno i dj di Radio Norba e Radio 105 ad animare la piazza e a salutare l'arrivo del nuovo anno. (ANSA).