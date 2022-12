Calcio: Decaro presenta calendario Museo Bari 2023

(ANSA) - BARI, 12 DIC - E' stato presentata nella sala consiliare del Comune di Bari l'iniziativa solidale del "Calendario del Museo del Bari calcio 2023": all'evento ha preso parte il sindaco di Bari Antonio Decaro, l'assessore allo Sport Pietro Petruzzelli, il presidente del Csen Domenico Marzulli, Roberto Vaira del Museo del Bari e Antonello Quarto per la Lega nazionale dilettanti.

Il progetto, promosso dal Museo del Bari e dallo Csen, è volto a raccogliere risorse - attraverso la vendita del calendario nel quale ogni mese è accompagnato dalla fotografia di una maglia storica del club vicino a un monumento identitario - per l'ex orfanotrofio di Bari e per un giovane fragile di Mola di Bari.

Decaro ha elogiato la raccolta fondi che conferma "il ruolo delle associazioni per una lodevole azione sussidiaria rispetto alle istituzioni, a sostegno delle fragilità", ha magnificato il Bari vittorioso contro il Modena ("un successo esaltante per spirito di gruppo") e ricordato gli aneddoti quando giovanissimo andava da Torre a Mare, con un amico, allo stadio della Vittoria , attraverso un itinerario davvero avventuroso. "Quest'anno c'è una straordinaria alchimia per far tornare il Bari dove tutti sappiamo che merita di militare. Ora nella prossima gara a Reggio Calabria ci giochiamo il secondo posto", ha chiosato il primo cittadino.

Vaira del Museo ha ricordato come nel calendario è immortalata anche la maglia più antica della raccolta, "quella della stagione 1957-58". Igor Protti, acclamato dai cento nella sala, ha sottolineato come "un calciatore non indossa solo una maglia ma una storia, e rappresenta una città". Antonello Quarto ha ringraziato i promotori mentre l'assessore Petruzzelli ha sottolineato come "quando il calcio incontra la solidarietà, può rilanciare e moltiplicare i messaggi positivi per la città".

