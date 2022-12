Auto contro bus, muore 21enne, gravi altri 4 giovani

(ANSA) - BARI, 12 DIC - Un 21enne è morto e altri quattro ragazzi, tra i 21 e i 29 anni, sono rimasti gravemente feriti in un incidente avvenuto la scorsa notte a Modugno (Bari) sulla strada statale 96 in direzione Altamura. Il ragazzo deceduto e gli altri feriti, tre ragazzi e una ragazza che sarebbero in pericolo di vita, viaggiavano a bordo di una Mini Cooper, guidata da un 29enne, che si è scontrata contro un pullman guidato da un 65enne. A quanto si apprende, dopo l'impatto con il pullman la Mini Cooper ha urtato contro lo spartitraffico e poi contro il muro sul lato destro della carreggiata. Sono intervenuti carabinieri, i vigili del fuoco e il 118. (ANSA).