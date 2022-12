Migranti: Bottalico,al lavoro per assistenza sbarco Humanity

(ANSA) - BARI, 11 DIC - "Con le equipe dell'assessorato al Welfare e del Pronto intervento sociale dalle prime ore del mattino stiamo seguendo le operazioni di sostegno e accoglienza dei migranti in fase di sbarco. Sapevamo della presenza di bambini e anche neonati, per questo abbiamo predisposto dei kit per l'infanzia, omogenizzati o latte, insomma beni di supporto a quanto già previsto dal servizio predisposto dalla prefettura".

Lo comunica l'assessora al Welfare del Comune di Bari, Francesca Bottalico, in relazione all'assistenza ai 261 migranti giunti a Bari questa mattina a bordo della nave 'Humanity1'. "Diversi i minori non accompagnati under 14 accolti - aggiunge - che abbiamo proceduto ad accogliere nelle comunità convenzionate con l'assessorato e in accordo con la prefettura, e con il supporto di Unhcr e Pis. Mentre i più grandi sono stati accompagnati nelle strutture individuate dalla prefettura. Alcuni minori sono stati accompagnati al pronto soccorso per controlli, tra cui due ragazzine ricoverate che seguiremo nei prossimi giorni con le nostre assistenti sociali". "Abiti, scarpe, coperte - prosegue Bottalico - sono state distribuite in rete con la Caritas, la Casa dei Bambini e delle Bambine che ieri hanno avviato la raccolta di indumenti e provveduto all'acquisto di abiti e scarpe. Nei prossimi giorni l'ufficio comunale Migrazioni sarà attivato per rispondere ai bisogni sociali, materiali, psicologici e di tutela dei migranti arrivati". (ANSA).