++ Migranti: Humanity1,assegnare porto non è favore ma dovere ++

(ANSA) - BARI, 11 DIC - "Vogliamo ricordare alle autorità che assegnare dei porti sicuri per salvarsi non è un'azione gentile nei nostri confronti, ma un dovere delle autorità e un diritto delle persone perché secondo la legge le operazioni di salvataggio terminano solo quando tutti i passeggeri possono essere sbarcati in un porto sicuro". Lo ha detto Lukas, il portavoce dell'equipaggio della nave Humanity1 giunta a Bari stamattina con 261 migranti a bordo. (ANSA).