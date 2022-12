Pd: Decaro, con Bonaccini partito cambierà il Paese

(ANSA) - BARI, 10 DIC - "L'auspicio che abbiamo è che dopo che lui sarà diventato segretario potremo" relizzare "il sogno di "cambiare questo paese con il Pd". Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, parlando con i giornalisti a Bari dove è arrivato il presidente della Emilia Romagna e candidato alla segreteria del Pd, Stefano Bonaccini. Decaro ha evidenziato che poi "potremo lavorare insieme ad Ellie e a Paola, insieme a tutte le donne e gli uomini che in questi giorni si stanno impegnando per il congresso, per l'amore nei confronti del paese". All'avvio del tour di Bonaccini nei comuni, che parte stasera da Bari, c'è anche il governatore pugliese Michele Emiliano.

(ANSA).