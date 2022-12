Molesta una donna in lavanderia, lei lo fotografa, arrestato

(ANSA) - BRINDISI, 10 DIC - Avrebbe immobilizzato una ragazza in una lavanderia. Con l'accusa di violenza sessuale un uomo è stato arrestato dagli agenti della Questura, intervenuti dopo una telefonata. Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, la ragazza sarebbe riuscita a divincolarsi dal tentativo di violenza per poi fotografare l'uomo mentre fuggiva.

Le stesse immagini scattate dallo smartphone hanno permesso agli investigatori di rintracciare il presunto aggressore, che ora si trova in carcere. (ANSA).