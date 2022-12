Manovra:app 18; Bonaccini, sostenere misura che funziona

(ANSA) - BARI, 10 DIC - "L'idea di contrapporre il finanziamento di opportunità per i giovani con il sostegno agli artisti e alla cultura è una contraddizione in termini". Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, e candidato alla segreteria del Pd, Stefano Bonaccini, a margine dell'avvio del suo tour nei Comuni a proposito dello stop all'App 18, il cosiddetto bonus cultura, proposto dal governo. "Si sostenga quella misura che ha funzionato bene e contemporaneamente si aumentino i fondi per la cultura e tutti i lavoratori dello spettacolo", ha concluso. (ANSA).