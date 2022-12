Pd: Emiliano, tutti contenti dell'uscita di Amati e Mennea

(ANSA) - BARI, 09 DIC - "Sono tutti contenti del fatto che" Fabiano Amati e Ruggiero Mennea "sono andati via" dal Pd, "non ce n'è uno che si sta preoccupando di questa cosa". Lo ha detto Michele Emiliano, governatore della Puglia, a margine di un incontro a Bari del Pd pugliese in vista del congresso nazionale e quello regionale, dopo il passaggio dei due consiglieri regionali in Azione e la formazione di un gruppo in Consiglio.

Nei giorni scorsi Emiliano ha fatto sapere che i due consiglieri ex Pd sono fuori dalla maggioranza assieme a Clemente, passato dai Popolari con Emiliano in Azione. "Erano anni - ha aggiunto Emiliano - che pe farsi notare, come hanno fatto Calenda e Renzi, creavano conflitto nel gruppo Pd. Aver liberato il Pd da queste due presenze contradditorie credo che abbia fatto tirare a tutti un sospiro di sollievo. Le regole interne del Pd sono molto complesse, per essere espulsi dal gruppo del Pd c'è una procedura molto complessa, i due Amati e Mennea hanno facilitato il sollievo del Pd". (ANSA).