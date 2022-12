Pd: Emiliano, ora unico alleato possibile è il M5S

(ANSA) - BARI, 09 DIC - "In Puglia abbiamo un rapporto solido e leale e anche di amicizia con i militanti del M5S, su questo punto bisogna essere chiari: gli unici alleati possibili in questa fase sono quelli del M5S. Il fronte del progresso in Italia è fatto da Pd e M5S, su questi argomenti bisogna essere chiari": lo ha detto Michele Emiliano, governatore della Puglia, a margine di un incontro del Pd pugliese in vista del congresso nazionale e di quello regionale. Domani a Bari ci sarà il candidato alla segreteria nazionale Stefano Bonaccini per un incontro pubblico. (ANSA).