Parola Mia, eventi per i 135 anni della Gazzetta del Mezzogiorno

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - Un traguardo importante per un quotidiano: la Gazzetta del Mezzogiorno ha appena compiuto 135 anni e per l'occasione organizza una serie di incontri e due mostre nelle diverse città di Puglia e Basilicata in cui lo storico giornale del Sud esce dal primo novembre del 1887. La rassegna, dal titolo "Parola Mia", avrà luogo dal 14 al 19 dicembre, ruotando attorno ad alcune parole: Memoria, Lavoro, Futuro, Squadra, Bari, Viaggio, Mare, Fantasia, Gazzetta, Meridione, Clima, Cibo, Visione, Lucani e Glocal. Scrittori, giornalisti e personaggi del mondo del cinema e del teatro affronteranno i diversi temi, da loro scelti per interrogarsi e incontrare i lettori. Gli eventi, tutti ad ingresso libero, si apriranno a Bari, al teatro Kursaal Santalucia mercoledì 14 dicembre (ore 19) e proseguiranno giorno dopo giorno fino al 19 dicembre, sempre introdotti dal direttore della Gazzetta del Mezzogiorno Oscar Iarussi. Primo appuntamento con i saluti istituzionali di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, del sindaco di Bari Antonio Decaro e di Aurelia Maria Miccolis, amministratore delegato della Gazzetta del Mezzogiorno. Tra i relatori Annabella De Robertis, Edoardo Nesi, Sergio Rubini, Domenico Procacci, l'attore Gianni Ciardo, la travel blogger Manuela Vitulli, lo storico Alessandro Vanoli.

Il 16 dicembre l'incontro sarà a Foggia, sabato 17 dicembre a Taranto. Altro appuntamento domenica 18 dicembre a Lecce.

Infine, Potenza, lunedì 19 dicembre. Non solo le parole ma anche due mostre da visitare: il 15 dicembre si apre a Bari alla Pinacoteca Metropolitana l'esposizione "Enzo Guaricci - La cultura ha peso", come omaggio ai 135 anni della Gazzetta del Mezzogiorno, a cura di Christine Farese Sperken, visitabile sino al 15 gennaio 2023; il 16 dicembre a Foggia l'inaugurazione della mostra "I 135 anni della Gazzetta del Mezzogiorno", a cura della Biblioteca "la Magna Capitana" e aperta fino al 10 gennaio 2023. (ANSA).