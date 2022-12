Calenda, Azione e Italia Viva verso il partito unico

(ANSA) - BARI, 07 DIC - "Azione e Italia Viva hanno costruito una federazione, proprio ieri ci siamo incontrati con Renzi per definire i dettagli e si va verso un partito unico: il nostro appuntamento sono le europee e fondamentali saranno le regionali. Per quella data dobbiamo riuscire a superare la soglia del 15% che è l'obiettivo che ci siamo dati per le europee. E vogliamo essere determinanti nella formazione delle maggioranze e di un modo di fare politica che sia diverso da quello che abbiamo visto negli ultimi anni". Lo ha detto il segretario di Azione, Carlo Calenda, durante una conferenza stampa a Bari. (ANSA).