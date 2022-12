Al Petruzzelli +10% biglietti contro il caro energia

(ANSA) - BARI, 07 DIC - Con la riduzione del numero delle repliche degli spettacoli fuori abbonamento e l'aumento del 10% del costo dei singoli biglietti, la Fondazione Petruzzelli affronterà i problemi causati dalla crisi energetica. Lo ha reso noto oggi in un incontro il sovrintendente Massimo Biscardi che ha sottolineato come "sia importante essere sempre in linea con una gestione oculata che alla varietà dell'offerta accosti un bilancio sempre in pareggio, meglio non confermare alcune repliche prima della partenza piuttosto che farlo in corso d'opera". "Della stagione d'opera - ha continuato Biscardi - sono confermati gli otto titoli in programma, con quattro prestigiose produzione completamente nuove del Petruzzelli". E' prevista la trasmissione integrale su Rai5 dell'opera per ragazzi 'La notte di San Nicola' di Nicola Campogrande il prossimo 24 dicembre.

"Dopo il fermo per la crisi Covid - ha aggiunto il sovrintendente - il pubblico del Petruzzelli è cambiato, maturato e si è arricchito degli spettatori stranieri che hanno seguito le nostre attività anche sulle piattaforme on-line, grazie alla rassegna Aus Italien che nella prima edizione ha registrato 140 mila visualizzazioni". (ANSA).