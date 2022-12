Dante: Regione Puglia lo celebra con trilogia per biblio-musei

(ANSA) - BARI, 06 DIC - Una trilogia per celebrare Dante Alighieri e Nicola Zingarelli, in occasione del centenario della pubblicazione del primo vocabolario: si chiama 'Dante in Puglia' l'iniziativa della Regione che ha prodotto una serie audiovisiva di tre puntate per il sistema dei Poli Biblio-Museali. Numerosi gli ospiti del mondo dello spettacolo e della scienza che hanno partecipato al progetto: da Alexis Arts a Mogol, da Caparezza a Luciano Canfora, e poi Giancarlo Giannini, Albano Carrisi, Luca Sardella, Sergio Rubini, Vladimir Luxuria e Massimo Bray, per citarne alcuni.

Un format che narra in chiave "emozionale" gli ingredienti base della Divina Commedia: il territorio roccioso del Gargano si trasforma per metafora nel cocente regno dei peccatori dell'Inferno; la terra di Bari e le province Brindisi, Bat e Taranto diventano il cammino della redenzione del Purgatorio, mentre il Salento è teatro dell'esplorazione dei cerchi celesti del Paradiso.

'Dante in Puglia' è anche un progetto di promozione del territorio che, grazie alla sinergia con l'ufficio scolastico regionale, ha già in programma un'anteprima destinata agli studenti. 'Dante in Puglia' sarà infatti presentato ai ragazzi mercoledì 7 dicembre nella Biblioteca La Magna Carta di Foggia.

Nel 2023 la trilogia sarà al centro di un progetto promozionale con proiezioni nelle sale cinematografiche pugliesi. 'Dante in Puglia' comprende un trailer da un minuto e mezzo con Voice Over di Renzo Arbore, un prologo da circa 4 minuti che nel rispetto della tradizione Dantesca introduce al progetto, e tre episodi di circa un'ora l'uno con riferimento a ciascuna cantica: Inferno, Purgatorio, Paradiso. Il progetto, ideato da Danilo Audiello, è stato sviluppato in collaborazione con due vincitori di un premio Oscar: Gabriella Cristiani (per "L'ultimo imperatore") e Gianni Quaranta (per "Camera Con Vista"). (ANSA).