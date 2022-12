Lavoro: Musa, 'formazione di qualità fondamentale per i giovani'

(ANSA) - BARI, 05 DIC - Fare formazione. Riuscire a sviluppare quelle che possono essere ambizioni e inclinazioni personali in ambito lavorativo. Agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro in più settori produttivi, anche attraverso una fitta rete di partnership con associazioni ed importanti brand.

'Musa', ente che eroga corsi di formazione, è impegnata ormai da tempo nell'attivare percorsi specifici per l'inserimento nel mondo del lavoro, seguendo una mission ben precisa: "dare formazione di qualità a migliaia di giovani, in maniera indistinta, per scegliere oggi chi essere domani". E per per fare questo è stata creata anche la struttura 'Job': si tratta di hub che collega la formazione ed il mondo del lavoro.

"I nostri operatori e tutor - spiega Riccardo Campana , Ceo e Fondatore Musa Formazione - ricevono quotidianamente telefonate di aziende di persone con specifiche competenze e di centinaia di giovani determinati che hanno l'aspettativa di coronare le loro aspirazioni legate al mondo del lavoro".

"A volte attendere porta alla giusta maturazione delle cose, come nel 'maggese' :saper attendere ed avere pazienza in un mondo frenetico come questo - conclude Campana - può essere il vero valore aggiunto che porta ad un risultato migliore".

Attività di Musa che si sono arricchite anche per la scelta di entrare nella rete 'Next - Nuova economia per tutti' , che, dal 2011, conta oltre 40 associati che condividono l'obiettivo di rendere l'economia più civile, partecipata e sostenibile.

