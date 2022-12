Covid: in Puglia 6 morti e 1823 positivi, il 20% dei test

(ANSA) - BARI, 03 DIC - Sono 1.823 i nuovi casi di coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia su 8.965 est giornalieri registrati , con una incidenza del 20%. Le vittime sono 6, mentre delle 16.134 persone attualmente positive, 214 sono ricoverate in area non critica (ieri erano 216) e 17 (ieri 15) in terapia intensiva.

Questi i nuovi casi per provincia: Bari, 516; Bat, 112; Brindisi, 171; Foggia, 238; Lecce, 582; Taranto, 185. I residenti fuori regione sono 16 e 3 di provincia non definita.

(ANSA).