Scontro tra auto nel Brindisino, muore 78enne

(ANSA) - BRINDISI, 02 DIC - Un uomo di 78 anni è morto in un incidente stradale che si è verificato oggi nel Brindisino, lungo la strada provinciale Sp 81 Tuturano-Mesagne. La Fiat Panda sulla quale viaggiava l'uomo, per motivi in corso di accertamento, si è scontrata con una Seat guidata da un 31enne.

Quest'ultimo è stato trasferito in codice giallo al 'Perrino' di Brindisi per ulteriori accertamenti. Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli e gli agenti della Polizia Locale per ricostruire la dinamica. (ANSA).