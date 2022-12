Libri:astronauta Nespoli presenta a Bisceglie il suo romanzo

(ANSA) - BARI, 02 DIC - L' astronauta Paolo Nespoli presenterà lunedì 5 dicembre a Bisceglie il suo romanzo 'L'unico giorno giusto per arrendersi', alle 19:30 nelle 'Vecchie Segherie Mastrototaro'. Nespoli, ingegnere aerospaziale e astronauta dell'Agenzia spaziale europea, ha vissuto e si è addestrato al centro Nasa di Houston.

Nel libro si racconta, come evidenziato in una nota, la storia di "Manlio Santachiara, un astronauta non più in servizio attivo, di ritorno in Italia dopo molti anni all'estero. Stella è la figlia di una sua vecchia amica, un'adolescente inquieta che ha trovato nel cielo stellato una via di fuga dalla realtà: la sua vita le va stretta, le sembra troppo piccola per contenere tutti i suoi sogni. Finché a poco a poco quei sogni si spengono, sprofondandola nel buio". Nella sua lunga carriera di astronauta Paolo Nespoli ha trascorso quasi un anno nello spazio. E ora "ci regala un racconto esemplare che parla di sacrifici e di coraggio: per aspera ad astra, per arrivare a lambire le stelle, bisogna dare tutto e andare avanti, sfidando i propri limiti". (ANSA).