Ferrovie:connessione stazione-aeroporto Brindisi,pubblicata gara

(ANSA) - BARI, 02 DIC - La gara per la progettazione e la realizzazione del collegamento ferroviario dell'aeroporto del Salento con la stazione di Brindisi è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Ue da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane). Una gara, come precisano in una nota del gruppo, del valore di 70 milioni di euro, di cui 52 milioni finanziati con i fondi del Pnrr. Obiettivo del progetto è quello di realizzare un nuovo collegamento di circa 6,2 chilometri tra "la stazione di Brindisi Centrale e l'Aeroporto del Salento, che si dirama dalla linea ferroviaria Brindisi - Bari/Taranto, della nuova stazione Aeroporto dotata di due binari di stazionamento e di due raccordi a binario singolo per garantire i collegamenti verso Taranto e Bari". "Il progetto - viene evidenziato nella nota - consentirà di migliorare l'accessibilità all'aeroporto di Brindisi, con la creazione anche di un'offerta integrata ferro-aria tra lo scalo aeroportuale ed i poli urbani di Brindisi, Lecce, Taranto e Bari".

L'investimento complessivo di Rfi per la realizzazione dell'opera è di 153 milioni di euro, con attivazione prevista entro il 2026.

"Nel frattempo, continuano i rispettivi interventi di Rfi e Ferrotramviaria nella stazione di Bari Centrale per consentire entro il 2024 anche il collegamento dell'Aeroporto di Bari Palese alla rete ferroviaria nazionale". (ANSA).