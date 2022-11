Natale: a Bari cinque concerti con 'Municipi sonori'

(ANSA) - BARI, 30 NOV - Saranno cinque i concerti nell'ambito dell'iniziativa 'Municipi Sonori di Natale' in programma nelle chiese di Bari con la musica del Petruzzelli dal 15 al 30 dicembre. Gli appuntamenti, gratuiti ed a ingresso libero (fino ad esaurimento dei posti disponibili), vedranno protagonista l'Orchestra di Ottoni e Percussioni del Teatro Petruzzelli diretta dal maestro Giovanni Pellegrini. "Siamo onorati - afferma l'assessora alle politiche culturali del Comune di Bari, Ines Pierucci - di aver dato continuità a questa iniziativa, giunta alla sesta edizione, perché crediamo fortemente che l'investimento nelle periferie abbia bisogno di tempo e di costanza per produrre risultati concreti". "La nostra idea - ha spiegato il sovrintendente della fondazione Petruzzelli, Massimo Biscardi - è quella di regalare al pubblico barese le stesse emozioni che si possono provare per le strade innevate di Vienna o delle grandi città nordeuropee ascoltando i componimenti natalizi". Biscardi annuncia inoltre che durante ogni appuntamento dei 'Municipi sonori' saranno estratti biglietti che consentiranno a due persone del pubblico di assistere gratuitamente alla recita del 'Barbiere di Siviglia', l'opera inaugurale di gennaio. Il sindaco Antonio Decaro ringrazia "la fondazione per il suo impegno al fianco dell'amministrazione comunale, finalizzato a portare la musica e la cultura nei quartieri periferici". (ANSA).