Droga: spacciava in un box nel Foggiano, sequestrate 17mila dosi

(ANSA) - FOGGIA, 30 NOV - La Guardia di finanza ha scoperto in un box auto a San Nicandro Garganico (Foggia) hashish, marijuana e cocaina per un valore di 100mila euro, e ha arrestato la persona che utilizzava il locale anche come abitazione: l'uomo, incensurato, è accusato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Secondo gli investigatori dalla droga sequestrata si sarebbero potute ricavare 17mila dosi.

La Guardia di finanza ha sequestrato complessivamente un chilo di marijuana, un chilo di hashish e quasi 20 grammi di cocaina pura. A spingere i militari a controllare nel box è stato il via vai di persone, alcune delle quali con precedenti penali per stupefacenti. A quel punto i finanzieri hanno perquisito il locale e sequestrato diversi involucri contenenti sostanze stupefacenti, il materiale utilizzato per il confezionamento, due bilancini di precisione e denaro contante per quasi duemila euro, ritenuto provento dell'attività di spaccio. (ANSA).