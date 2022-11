Pallavolo: a Bari maschile europei,De Giorgi 'si chiude cerchio'

(ANSA) - BARI, 29 NOV - "Per noi sarà una gioia poter ospitare la nostra nazionale offrendo tutto il calore di cui siamo capaci nelle occasioni speciali". Così il sindaco di Bari, Antonio Decaro, nel corso della conferenza stampa in cui è stato annunciato che il capoluogo pugliese ospiterà la prossima estate, nel Palaflorio, gli ottavi e i quarti dei campionati europei maschili di volley. Sono intervenuti anche Giuseppe Manfredi, presidente della Federazione Italiana Pallavolo; Fefè De Giorgi, commissario tecnico della Nazionale di volley maschile; l'assessore comunale allo Sport Pietro Petruzzelli; il presidente del Fipav Puglia Paolo Indiveri. Gli europei maschili saranno organizzati da Italia, Bulgaria, Israele e Macedonia del Nord e si svolgeranno dal 28 agosto al 16 settembre 2023 in Italia a Roma, Perugia, Ancona e Bari, con le finali in programma a Bologna.

"È un onore - ha aggiunto Decaro - ricevere Fefè De Giorgi, pugliese doc, artefice degli strepitosi successi della nostra nazionale maschile di pallavolo e anche della realizzazione dei nostri sogni più grandi". "Sono fiducioso nel dire - ha evidenziato De Giorgi - di poter venire a Bari per gli ottavi di finale. Sarebbe la mia prima volta da tecnico della nazionale in Puglia. Sarebbe una grande soddisfazione. La mia storia nasce in Puglia e ora venire qui come allenatore della nazionale sarebbe come chiudere il cerchio". "Bari non poteva mancare dagli europei - ha detto Manfredi - avere ottavi e quarti è sicuramente motivo di prestigio per una terra che può vantare un pubblico caldo e passionale". "Saranno sei le partite in programma al Palaflorio - ha concluso Petruzzelli - appena approvato il bilancio consolidato partiremo subito con gli atti di gara per il potenziamento dell'impianto di condizionamento del Palaflorio. L'importo a base di gara è di un milione e mezzo". (ANSA).