Ferrovie: un nuovo tratto tra Ginosa Marina e Metaponto

(ANSA) - POTENZA, 29 NOV - Rete Ferroviaria Italiana (del gruppo Ferrovie dello Stato) attiverà, tra domani, 30 novembre e il 1 dicembre, un nuovo tratto di linea, tra Ginosa Marina (Taranto) e Metaponto (Matera).

In un comunicato diffuso dall'ufficio stampa delle Ferrovie dello Stato, è evidenziato che "l'opera ferroviaria - che dismette il tratto finora utilizzato e risponde alle caratteristiche degli attuali standard tecnici - si estende per circa due chilometri. Di particolare pregio ingegneristico, la travata in acciaio a cinque campate che sovrasta il fiume Bradano è lunga 200 metri. Il nuovo tratto di linea consentirà una maggiore regolarità della circolazione ferroviaria per Frecce, Intercity, Regionali e treni merci".

I cantieri "hanno visti impegnati 50 tecnici. L'investimento complessivo è stato di circa otto milioni di euro.Per garantire la mobilità durante l'attivazione della nuova tratta, la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra Taranto e Metaponto e sostituita da bus". (ANSA).