Ex Ilva: a fuoco nastri trasportatori, nessun ferito

(ANSA) - TARANTO, 29 NOV - Per cause in corso di accertamento la notte scorsa hanno preso fuoco nel reparto Cokerie dello stabilimento Acciaierie d'Italia di Taranto nastri trasportatori di una delle due linee che riforniscono coke all'Altoforno 1. Lo si apprende da fonti sindacali. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, del distaccamento interno allo stabilimento, che hanno ripristinato le condizioni di sicurezza. (ANSA).