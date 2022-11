Vaccini: in Puglia rallenta copertura quarta dose

(ANSA) - BARI, 28 NOV - In Puglia rallenta la crescita del tasso di copertura vaccinale anti Covid con quarta dose: secondo il monitoraggio della fondazione Gimbe, nella settimana dal 18 al 24 novembre, si è passati dal 18,2 al 19% di copertura totale, per un incremento solo dello 0,8%, mentre nelle settimane precedenti la crescita era stata pari all'1%. La Puglia resta ancora sotto la media nazionale pari al 25,9% di copertura con quarta dose. La percentuale di popolazione over 5 anni che, invece, non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 8,1% contro una media nazionale del 10,6%. Infine, la percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari a 11,7% contro una media nazionale dell'11,5%. (ANSA).