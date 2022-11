Migranti: Riccardi, l'integrazione è chiave di tutto

(ANSA) - BARI, 28 NOV - "Il problema dei migranti è un problema decisivo, non dobbiamo affrontarlo come un'emergenza: è una realtà strutturale della vita del nostro Paese e noi abbiamo bisogno di migranti". Lo ha detto il fondatore della Comunità di Sant'Egidio ed ex ministro della Cooperazione internazionale Andrea Riccardi, a Bari per l'inaugurazione dell'anno accademico della facoltà teologica pugliese, rispondendo alle domande dei giornalisti. A Riccardi sarà conferito il dottorato honoris causa in Teologia. "Bisogna - ha aggiunto - lavorare per l'integrazione dei migranti. L'integrazione è la chiave che tutto risolve".

(ANSA).