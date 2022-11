Covid: in Puglia nessun morto e 873 positivi, l'11,9% dei test

(ANSA) - BARI, 27 NOV - Sono 873 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati nelle ultime ore in Puglia a fronte di 7.351 test giornalieri. Non ci sono decessi. Il tasso di positività è dell'11,9%. In totale sono 13.988 le persone attualmente positive, 206 quelle ricoverate in area non critica, 11 in terapia intensiva. (ANSA).