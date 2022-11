Covid: nel Barese tornano a salire contagi, +14,6%

(ANSA) - BARI, 25 NOV - Tornano a salire i contagi Covid-19 in provincia di Bari: secondo il report dell'Asl Bari, nella settimana dal 14 al 20 novembre il tasso d'incidenza, rispetto a sette giorni fa, è passato da 185,7 casi ogni 100mila abitanti a 212,9, per un totale di 2.619 positività rilevate, con una crescita del 14,6 per cento. (ANSA).