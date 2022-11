Ex Ilva: corteo dei sindacati ha raggiunto Palazzo di città

(ANSA) - TARANTO, 21 NOV - Un corteo composto da decine di lavoratori dello stabilimento siderurgico di Taranto, compresi gli operai dell'appalto e di Ilva in As, e di rappresentanti sindacali, dalle portinerie della fabbrica ha raggiunto il Municipio di Taranto, dove è attualmente in corso un presidio. Una delegazione di delegati delle sigle metalmeccaniche chiederà di incontrare il sindaco, Rinaldo Melucci. (ANSA).