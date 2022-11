Maltempo: Palumbo, bene intervento a Serra De' Conti

(ANSA) - BARI, 20 NOV - Il comandante della Polizia locale di Bari, generale Michele Palumbo, esprime "la sua soddisfazione e quella del dottor Giuseppe Lorusso e dell'amministrazione comunale a tutti coloro - 12 unità di Pronto impiego tra tecnici comunali, funzionari amministrativi e personale della Polizia locale - che hanno partecipato alle missioni in Serra De' Conti nell'ambito della colonna mobile Anci di Protezione civile".

Ieri è terminato il "nostro primo intervento significativo durato 28 giorni - prosegue - che ha testato uomini ed attrezzature di pronto impiego con un esito più che soddisfacente. Il supporto tecnico amministrativo fornito è stato eccellente al punto che la sindaca di Serra De' Conti si è spinta a chiedere una prosecuzione di Anci e della Colonna Mobile di Bari a breve termine per supportare ancora gli Uffici comunali sulle ordinarie attività, per loro sempre in sofferenza di risorse umane e professionali". (ANSA).