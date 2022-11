Pescherecci affondano nel Brindisino,erano di consigliere Comune

(ANSA) - FASANO, 19 NOV - Due pescherecci di proprietà del consigliere comunale di Fasano, Leonardo De Leonardis, e di altri suoi due soci, sono affondati nella notte: erano ormeggiati nel porticciolo di Savelletri e non venivano utilizzati da tempo. Gli investigatori non escludono possa trattarsi di un atto intimidatorio contro i proprietari. Il personale della Capitaneria di porto è al lavoro per il recupero delle imbarcazioni. (ANSA).