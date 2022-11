Iran: comunità Puglia domani in piazza,stop relazioni con regime

(ANSA) - BARI, 18 NOV - La comunità iraniana di Puglia torna a riunirsi a Bari, domani alle 16.30 in piazza dell'Economia (accanto alla prefettura) per manifestare solidarietà ai connazionali che stanno lottando in Iran contro il regime e per lanciare un appello al governo italiano al quale chiedono: di sospendere le relazioni economiche e diplomatiche con la Repubblica islamica iraniana; di richiamare l'ambasciatore italiano dall'Iran ed espellere l'ambasciatore iraniano dall'Italia.

Alla manifestazione di domani, sabato 19 novembre, sono invitate tutte le organizzazioni umanitarie, la società civile, i lavoratori, i partiti politici, i sindacati, gli studenti. La comunità iraniana ricorda che "il 16 novembre dell'anno in corso ricorreva il terzo anniversario della rivolta popolare in Iran.

E l'attuale movimento di protesta che si è riacceso subito dopo l'uccisione della giovane Mahsa Amini per mano della Polizia Morale ha indetto in questi giorni uno sciopero generale al quale c'è stata una partecipazione paragonabile a quella delle grandi manifestazioni del 1979 per la caduta del regime. E questo porta speranza ma anche paura che il regime, delegittimato dalla stragrande maggioranza degli iraniani, ripeta il massacro di tre anni fa quando furono uccise più di 1500 persone". Dalla morte di Mahsa, "nell'arco dei due mesi di proteste, sono morte più di 342 persone delle quali 43 erano minorenni". Info: su Facebook, comunità iraniana Bari; su Instagram, comunità iraniana Puglia. (ANSA).